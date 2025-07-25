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شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 25-07-2025 02:20 م

الوكيل الإخباري-   استُشهد لبناني بغارة نفذها الطيران المُسيّر الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، على سيارة في بلدة برعشيت جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وفي سياق متصل، قال مصدر أمني لبناني: "إن جرافة إسرائيلية تنفذ عملية تجريف وتحصين لمربض دبابة ميركافا خارج موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

 
 
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