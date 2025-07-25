شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استُشهد لبناني بغارة نفذها الطيران المُسيّر الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، على سيارة في بلدة برعشيت جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وفي سياق متصل، قال مصدر أمني لبناني: "إن جرافة إسرائيلية تنفذ عملية تجريف وتحصين لمربض دبابة ميركافا خارج موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة".