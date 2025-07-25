شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني لبناني: "إن جرافة إسرائيلية تنفذ عملية تجريف وتحصين لمربض دبابة ميركافا خارج موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة".
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