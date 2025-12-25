شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

05:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758561 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران المسيّر الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس سلسلة غارات تدميرية على عدد من البلدات جنوب لبنان. اضافة اعلان





وأفاد مصدر أمني في بيروت، أن الطيران المسيّر الإسرائيلي، استهدف بلدتي الجميجمة ومجدل سلم، ما ادى إلى استشهاد لبناني.



وأضاف المصدر، أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولاً حتى تلة الرادار الإسرائيلي المشرف على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ المشرف على بلدة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع.



وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمنازل في بلدة كفركلا، فيما ألقت مسيرتان إسرائيليتان قنابل متفجرة على بلدة حولا، ما أسفر عن إضرار مادية في عدد من الآليات والمركبات، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة عديسة.



وذكر المصدر، بأن عددًا من الصحفيين تعرضوا أثناء عملهم لإطلاق النار في منطقة الضهيرة، ما أدى إلى إجبارهم على مغادرة المنطقة.



تم نسخ الرابط





