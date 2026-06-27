شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص بغارة اسرائيلية على جنوب لبنان السبت وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعيد إعلان الجيش الاسرائيلي استهداف عناصر يشتبه بأنّهم مسلحون في منطقة النبطية الجنوبية، غداة إعلان التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل.

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