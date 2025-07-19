شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأفاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بان مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق قرى ميفدون وعدشيت وقصيبة وزرارية جنوب لبنان".
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