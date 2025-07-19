شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- -استشهد لبناني جراء غارة نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام جنوب لبنان.

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