 
الثلاثاء 2025-03-11 05:57 م
 

شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الثلاثاء، 11-03-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-    استشهد شخص اليوم الثلاثاء جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا في جنوب لبنان.

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ووفقًا لمصدر لبناني، شهدت قرى قضاء صور والقطاع الغربي تحليقًا مكثفًا للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض، في تصعيد ملحوظ للتوترات.

 
 
gnews

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