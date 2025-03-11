شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

ووفقًا لمصدر لبناني، شهدت قرى قضاء صور والقطاع الغربي تحليقًا مكثفًا للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض، في تصعيد ملحوظ للتوترات.
-
أخبار متعلقة
-
بيسكوف يعلق على احتمال خروج الولايات المتحدة من الناتو
-
مصرع 25 شخصًا في حادثي حافلتين منفصلين بالمكسيك
-
زلزال يضرب داغستان
-
السعودية تدين قطع الكهرباء عن قطاع غزة
-
مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية أميركية
-
قاضٍ أميركي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني
-
أستراليا .. 120 ألف منزل لا تزال في ظلام دامس بسبب الإعصار ألفريد
-
اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية