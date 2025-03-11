شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص اليوم الثلاثاء جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا في جنوب لبنان.

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