شهيد في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقال مصدر لبناني، إن الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء عدد من البلدات الجنوبية منذ ساعات الصباح.
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