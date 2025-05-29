شهيد وجريح بنيران إسرائيلية جنوب لبنان

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بانه استشهد شخص جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على بلدة كفركلا الحدودية، فيما جرح شخص آخر بإلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية على بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل.
وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية بلدتي رامية وبيت ليف، فيما تحلق مروحيات إسرائيلية في أجواء مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وجبل الشيخ.
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