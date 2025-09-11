شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارة استهدفت دراجة نارية.
