شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

استُشهد شخص وجُرح آخر في غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الخميس، على طريق عيتيت - عين بعال جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارة استهدفت
الوكيل الإخباري-   استُشهد شخص وجُرح آخر في غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الخميس، على طريق عيتيت - عين بعال جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارة استهدفت دراجة نارية.

 
 
