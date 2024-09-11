شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت دراجة نارية في الحي الجنوبي من بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر.
وأضاف: "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة على البساتين والأودية المجاورة لبلدات القليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمباني. كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف مدينة صور."
-
أخبار متعلقة
-
141قتيلا حصيلة إعصار فيتنام
-
هل يمكن للصواريخ الإيرانية أن تحسم الحرب الروسية الأوكرانية؟
-
الجزائر.. مترشحان للرئاسة يطعنان في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية
-
إسرائيل تؤكد استهدافها بـ45 قذيفة صاروخية خلال ساعة
-
قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
-
جنوب لبنان .. 6 اصابات بقصف مسيرة إسرائيلية
-
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك شملت 380 جنديا خلال يوم
-
القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية