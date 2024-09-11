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شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 11-09-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص وأصيب آخر بجروح في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم على بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية.

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وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت دراجة نارية في الحي الجنوبي من بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر.


وأضاف: "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة على البساتين والأودية المجاورة لبلدات القليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمباني. كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف مدينة صور."

 
gnews

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