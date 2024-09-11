شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب آخر بجروح في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم على بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية.

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وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت دراجة نارية في الحي الجنوبي من بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر.