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شهيد و11 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية في لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الإثنين، 02-09-2024 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص، وأصيب 4 آخرون، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة ليف اللبنانية الجنوبية.

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وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، بأن الجرحى هم 3 أطفال جروحهم خطرة، وشخص جروحه متوسطة".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية" أن غارة أخرى استهدفت بلدة بيت ياحون أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وجرح 4 أشخاص في غارة على بلدة عيتا الشعب".

 
gnews

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