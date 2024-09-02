شهيد و11 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية" أن غارة أخرى استهدفت بلدة بيت ياحون أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وجرح 4 أشخاص في غارة على بلدة عيتا الشعب".
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