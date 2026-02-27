الجمعة 2026-02-27 01:16 ص

شهيد و29 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

شهيد و29 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني
ارشيفية
 
الجمعة، 27-02-2026 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية،سلسلة غارات عنيفة على منطقة البقاع اللبناني، تزامنًا مع تحليق الطيران الحربي على علو منخفض.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن سلسلة غارات تدميرية استهدفت جرود بلدات شمسطار ، بوداي، حربتا والسلسلة الغربية لسهل البقاع، وسُجّلت أضرار مادية جسيمة، إضافة إلى غارة من مسيرة استهدفت حرش علي الطاهر في جنوب لبنان.

 

وأعلن مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد شخص وجرح 29 آخرين في الغارات الإسرائيلية مساء اليوم على البقاع اللبناني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي 600 نقطة

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق

أخبار محلية حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق

"أماسي رمضان" تواصل فعالياتها في عمان بأسبوعها الثاني

أخبار محلية "أماسي رمضان" تواصل فعالياتها في عمان بأسبوعها الثاني

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية "الصحفيين" تنظم دورة تدريبية حول "تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار"

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

سامسونج تتطلع لآفاق أوسع في رحلتها لتحقيق الاستدامة مع أهداف جديدة لعام 2030 لمبادرة Galaxy for the Planet

أخبار الشركات سامسونج تتطلع لآفاق أوسع في رحلتها لتحقيق الاستدامة مع أهداف جديدة لعام 2030 لمبادرة Galaxy for the Planet

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مقتل مواطن على يد مجموعة اشخاص من جنسية عربية بعمان

شهيد و29 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

عربي ودولي شهيد و29 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني



 






الأكثر مشاهدة