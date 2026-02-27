شهيد و29 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن سلسلة غارات تدميرية استهدفت جرود بلدات شمسطار ، بوداي، حربتا والسلسلة الغربية لسهل البقاع، وسُجّلت أضرار مادية جسيمة، إضافة إلى غارة من مسيرة استهدفت حرش علي الطاهر في جنوب لبنان.
