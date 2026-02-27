شهيد و29 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

الوكيل الإخباري- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية،سلسلة غارات عنيفة على منطقة البقاع اللبناني، تزامنًا مع تحليق الطيران الحربي على علو منخفض.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن سلسلة غارات تدميرية استهدفت جرود بلدات شمسطار ، بوداي، حربتا والسلسلة الغربية لسهل البقاع، وسُجّلت أضرار مادية جسيمة، إضافة إلى غارة من مسيرة استهدفت حرش علي الطاهر في جنوب لبنان.