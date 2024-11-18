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شهيد و5 إصابات في غارة إسرائيلية على بيروت

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 18-11-2024 08:41 م

الوكيل الإخباري-    استشهد شخص وأصيب 5 آخرون في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، على منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وأفاد مصدر أمني لبناني بأن الغارة استهدفت مبنى سكنيا في منطقة زقاق البلاط، وتسببت بأضرار مادية جسيمة.

 
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