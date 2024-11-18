شهيد و5 إصابات في غارة إسرائيلية على بيروت

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب 5 آخرون في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، على منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت.

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