شولتس يقيل وزير ماليته لرفضه زيادة الدعم لكييف

الوكيل الإخباري - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر جاءت بعد رفضه زيادة الدعم المالي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لن يتسامح أبدا مع المقصّرين على هذا الصعيد.



ونقلت مجلة "فوكس" الألمانية عن شولتس قوله: "لا أرغب في أن تتسامح البلاد مع هذا السلوك وقمت بإقالة وزير المالية ليندنر من منصبه بعد أن عارض زيادة الدعم إلى أوكرانيا".



وجاءت إقالة وزير المالية الألماني وسط احتمال انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد الذي يقوده شولتش وقال الأخير إنه سيطلب تصويتا بالثقة، وهو ما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا في مارس المقبل.

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