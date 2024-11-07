شولتس يقيل وزير ماليته لرفضه زيادة الدعم لكييف

ونقلت مجلة "فوكس" الألمانية عن شولتس قوله: "لا أرغب في أن تتسامح البلاد مع هذا السلوك وقمت بإقالة وزير المالية ليندنر من منصبه بعد أن عارض زيادة الدعم إلى أوكرانيا".
وجاءت إقالة وزير المالية الألماني وسط احتمال انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد الذي يقوده شولتش وقال الأخير إنه سيطلب تصويتا بالثقة، وهو ما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا في مارس المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
لوكاشينكو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بشرط واحد
-
باريس: نرى أملاً في وقف الحروب بغزة ولبنان
-
لافروف: هذا شرطنا لإجراء حوار صادق مع واشنطن
-
الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك
-
إسرائيل تستهدف سيارة بجبل لبنان.. وتقصف البقاع والجنوب - فيديو
-
ماسك يوجه نصيحة للمصدومين بفوز ترامب
-
بعد الغارات الإسرائيلية .. وزير لبناني يكشف عن حالة مطار بيروت
-
روسيا: لن نترك الذهب "السكيثي" في يد الغرب