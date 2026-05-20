شي لبوتين: استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون "غير مناسب"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين الأربعاء إن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون "غير مناسب"، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران.





ونقلت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا عن جينبينغ قوله "الوضع في منطقة الخليج على مفترق طرق بين الحرب والسلم، من الضروري بشكل عاجل التوصل إلى وقف كامل للحرب".



وأضاف "استئناف العمليات العسكرية لن يكون مناسبا، ومواصلة المفاوضات أكثر أهمية من أي وقت مضى".



وأكد أن "المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال"، مشيرا إلى أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي.







