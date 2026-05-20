شي لبوتين: استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون "غير مناسب"

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا عن جينبينغ قوله "الوضع في منطقة الخليج على مفترق طرق بين الحرب والسلم، من الضروري بشكل عاجل التوصل إلى وقف كامل للحرب".
وأضاف "استئناف العمليات العسكرية لن يكون مناسبا، ومواصلة المفاوضات أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأكد أن "المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال"، مشيرا إلى أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي.
