شي يدعو دول العالم إلى احترام القانون الدولي

وقال شي جين بينغ خلال لقائه برئيس وزراء إيرلندا ميشيل مارتن: "عالم اليوم مليء بالتغيرات والفوضى، والترهيب الأحادي قوض النظام الدولي بشكل خطير، يجب على جميع الدول احترام مسار التنمية الذي اختارته شعوب الدول الأخرى بشكل مستقل، والالتزام بالقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويتعين على القوى الكبرى أن تكون قدوة في ذلك".
وأشار إلى أن الصين وإيرلندا تدعمان التعددية وتؤيدان العدالة والحياد على المستوى الدولي، مؤكدا ضرورة أن تدافع الدولتان معا عن سلطة الأمم المتحدة.
كما ذكر شي جين بينغ بأن إيرلندا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026، معربا عن أمله في أن تلعب الأخيرة دورا بناء في التطور الصحي والمستقر للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد مارتن أن إيرلندا تلتزم بحزم بسياسة "صين واحدة" وتسعى لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي: "من المهم للغاية أن تحافظ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين على تطور مستقر، إيرلندا مستعدة للعب دور بناء في تعزيز التطور الصحي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية".
جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن للصين في الفترة من 4 إلى 8 يناير الجاري.
