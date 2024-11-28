صاروخ "أوريشنيك" قادر على حمل رؤوس نووية تعادل قوة 45 قنبلة هيروشيما

الوكيل الإخباري- أشار موقع Explore.rf إلى أن صاروخ "أوريشنيك" الروسي الباليستي يمكنه حمل رؤوس نووية تصل قوتها إلى 900 كيلو طن ما يعدل 45 مرة من قوة القنبلة التي ألقتها القوات الأمريكية على هيروشيما.



وتجدر الإشارة إلى أن الصاروخ "أوريشنيك" سيصل بعد إطلاقه من قاعدة في كابوستين يار إلى مقر الناتو في بروكسل خلال 17 دقيقة فقط. وإلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا خلال 15 دقيقة، وقاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في ريدزيكوفو ببولندا خلال 11 دقيقة.

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ووفقا للموقع، أقصى مدى تدميري للصاروخ "أوريشنيك" هو 5.5 ألف كيلومتر. وأقصى سرعة له تصل إلى 10 ماخ (12380 كيلومترا في الساعة) ويمكنه حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 1.5 طن.



ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا باليستيا تفوق سرعته سرعة الصوت خاليا من الأسلحة النووية على مجمع صناعي كبير في دنيبروبيتروفسك، ينتج صواريخ وأسلحة أخرى، مؤكدة أن جميع الرؤوس الحربية أصابت أهدافها.

RT