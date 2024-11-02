صاروخ من لبنان يصيب 19 وسط إسرائيل

الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة الإسرائيلية، بإصابة 19 شخصا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، صباح اليوم السبت.





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بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو تل أبيب ومحيطها، وأنه تم اعتراض جزء منها، مضيفًا أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، على حد قوله.



وأكد الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.



في الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "هدفًا حيويًا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بإطلاق صفارات الإنذار.