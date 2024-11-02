صاروخ من لبنان يصيب 19 وسط إسرائيل

وأكد الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.
في الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "هدفًا حيويًا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بإطلاق صفارات الإنذار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وتحتدم المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.
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