الثلاثاء 2025-07-29 08:49 م
 

صاروخ يُطلق من اليمن وصفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-  دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة القدس وتل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية، عقب رصد صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية، بحسب ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى اللحظة.

وكالات
 
 
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