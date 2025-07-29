صاروخ يُطلق من اليمن وصفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى اللحظة.
وكالات
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