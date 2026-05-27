صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أُطلقت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا من غارات وقصف جوي.



وانطلقت الصافرات في البداية من العاصمة الأوكرانية كييف، وسرعان ما انتشر الإنذار في جميع أنحاء البلاد.



وأفادت صحيفة "أوبشيستفينويه. نوفوستي" بسماع دوي انفجارات في مقاطعات خميلنيتسكي وسومي.

ويوم الاثنين الماضي أعلنت الخارجية الروسية أن هجوم القوات الأوكرانية على مدرسة ستاروبيلسك في لوغانسك الروسية تجاوز كل الحدود.



وأهابت بالبعثات الدبلوماسية والأجانب وسكان كييف بمغادرتها فورا، حيث ستباشر القوات الروسية ضرب مواقع القرار والصناعة العسكرية والبنية التحتية في كييف وعموم أوكرانيا "بشكل ممنهج"، ردا على جريمة لوغانسك.



وبلغت حصيلة ضحايا الاعتداء الأوكراني على مدرسة مهنية بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك التي انضمت إلى روسيا 21 شخصا وعشرات المصابين، معظمهم أطفال أعمارهم بين 14 و18 عاما.



وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث هاتفيا يوم الاثنين مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.