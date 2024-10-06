 
الأحد 2024-10-06 12:47 م
 

صحفي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة - فيديو

لحظة قيام الصحفي بحرق نفسه أمام البيت الأبيض
لحظة قيام الصحفي بحرق نفسه أمام البيت الأبيض
الأحد، 06-10-2024 12:37 م
الوكيل الإخباري-  حاول شخص "قيل إنه صحفي" إضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.اضافة اعلان


وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تدخل عناصر من الشرطة الأمريكية، ومنع الشخص من إضرام النار في نفسه، خلال مظاهرة تضامنية في ذكرى مرور عام على الإبادة في غزة.

وخلال محاولة الشخص إشعال النار في نفسه صرخ قائلاً: “أنا صحفي. من فضلكم أوقفوا الأخبار الكاذبة”.

وأظهرت المشاهد تعرض الشخص لحروق في ذراعه، فيما ذكر شهود عيان أن الشخص كان صحفياً يعمل في صحيفة CBS التي كانت تنشر أخباراً كاذبة عن غزة.



وكالات
 
gnews

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