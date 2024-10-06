صحفي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة - فيديو

وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تدخل عناصر من الشرطة الأمريكية، ومنع الشخص من إضرام النار في نفسه، خلال مظاهرة تضامنية في ذكرى مرور عام على الإبادة في غزة.
وخلال محاولة الشخص إشعال النار في نفسه صرخ قائلاً: “أنا صحفي. من فضلكم أوقفوا الأخبار الكاذبة”.
وأظهرت المشاهد تعرض الشخص لحروق في ذراعه، فيما ذكر شهود عيان أن الشخص كان صحفياً يعمل في صحيفة CBS التي كانت تنشر أخباراً كاذبة عن غزة.
Viewer discretion is advised!— Palestine Highlights (@PalHighlight) October 6, 2024
A man identifying as a CBS journalist set himself on fire during a protest in Washington, DC, stating, “We spread the misinformation,” on the first anniversary of the Israeli-US genocide in Gaza. pic.twitter.com/sqIeMFABIH
وكالات
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