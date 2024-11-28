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صحيفة أمريكية: "أوريشنيك" أبعد صاروخ استخدم في أوروبا

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أرشيفية
الخميس، 28-11-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة نيويورك تايمز إن صاروخ "أوريشنيك" الجديد الذي استخدمته روسيا مؤخرا لضرب دنيبروبيتروفسك، أصبح السلاح الأطول مدى المستخدم في أوروبا.

ونقلت عن الخبير العسكري نيك براون: "على الرغم من أن الصاروخ الروسي الجديد له مدى أقصر من الصاروخ الباليستي العابر للقارات، إلا أنه السلاح الأطول مدى الذي تم استخدامه في أوروبا على الإطلاق".

وذكرت الصحيفة أن صاروخ "أوريشنيك"، وبفضل خصائصه التقنية يستطيع ضرب بشكل فعال "معظم أراضي أوروبا".

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وجرت الإشارة إلى أنه وبفضل خصائص مسار التحليق الباليستي ووجود الرؤوس القتالية المتعددة، يصبح "أوريشنيك" هدفا بعيد المنال عمليا لأنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها أوكرانيا.


وأضافت المقالة: "يتم إطلاق المقذوف الباليستي إلى الغلاف الجوي بواسطة صواريخ ثم يهبط بسرعة عالية جدا بسبب قوة الجاذبية. وهذا بالذات يجعل اعتراضه صعبا للغاية بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي ويكاد يكون مستحيلا إذا تم لاحقا رؤوس قتالية متعددة".


وكشف الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، عن تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ فرط صوتية متوسطة المدى تحمل اسم "أوريشنيك".


وأكد الرئيس الروسي، أن الاختبار القتالي لصاروخ "أوريشنيك"، جاء كرد على قصف أوكرانيا لمواقع عسكرية روسية في مقاطعتي كورسك وبريانسك بصواريخ  ATACMS الأمريكية و Storm Shadow البريطانية.


وأضاف الرئيس بوتين، أنه تم خلال القصف الروسي استهداف مصنع في دنيبروبيتروفسك الأوكراني، بواسطة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي الذي كان مجهزا برؤوس قتالية عادية رغم قدرته على حمل رؤوس نووية.

 

RT

 
gnews

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