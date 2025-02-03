صحيفة أمريكية: روسيا تزيد مدى ودقة صواريخها "إسكندر- إم"

ويتوقع، حسب الصحيفة، أن يتضاعف مدى الصاروخ الجديد ليصل إلى 1000 كيلومتر. وقالت الصحيفة إن ذلك سيتحقق بفضل استخدام محرك جديد وزيادة احتياطي الوقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة الجديدة من "إسكندر-إم" ستحتل مكانا مهما في الترسانة الروسية بين النسخة الأصلية من "إسكندر- إم" وصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي.
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