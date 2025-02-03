صحيفة أمريكية: روسيا تزيد مدى ودقة صواريخها "إسكندر- إم"

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية بأن روسيا قد تبدأ في إنتاج نموذج جديد من صواريخ "إسكندر – إم" التي تتمتع بمدى كبير ودقة فائقة.



ويتوقع، حسب الصحيفة، أن يتضاعف مدى الصاروخ الجديد ليصل إلى 1000 كيلومتر. وقالت الصحيفة إن ذلك سيتحقق بفضل استخدام محرك جديد وزيادة احتياطي الوقود.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة الجديدة من "إسكندر-إم" ستحتل مكانا مهما في الترسانة الروسية بين النسخة الأصلية من "إسكندر- إم" وصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي.