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صحيفة أمريكية: روسيا تزيد مدى ودقة صواريخها "إسكندر- إم"

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أرشيفية
الإثنين، 03-02-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية بأن روسيا قد تبدأ في إنتاج نموذج جديد من صواريخ "إسكندر – إم" التي تتمتع بمدى كبير ودقة فائقة.

ويتوقع، حسب الصحيفة، أن يتضاعف مدى الصاروخ الجديد ليصل إلى 1000 كيلومتر. وقالت الصحيفة إن ذلك سيتحقق بفضل استخدام محرك جديد وزيادة احتياطي الوقود.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة الجديدة من "إسكندر-إم" ستحتل مكانا مهما في الترسانة الروسية بين النسخة الأصلية من "إسكندر- إم" وصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي.

 

RT

 
gnews

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