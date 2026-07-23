صحيفة أميركية: ترامب يرى إنفانتينو مناسباً لقيادة الأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري- كشفت تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفاً للبرتغالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته بنهاية العام الحالي. اضافة اعلان





وبحسب صحيفة نيويورك بوست، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بحضور دولي وقدرة على جمع الشعوب، وهي صفات يعتبرها مناسبة لقيادة المنظمة الدولية.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس الأميركي قوله إن ترامب يعتقد أن إنفانتينو يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ولديه قدرة استثنائية على توحيد الناس.



وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر من العلاقة الوثيقة التي جمعت الرجلين خلال كأس العالم 2026، الذي استضافته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ظهر ترامب وإنفانتينو معاً في عدد من المناسبات الرسمية، كما حضر الرئيس الأميركي المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين.



وخلال البطولة، لفت التقارب بينهما اهتمام وسائل الإعلام، بعدما منح إنفانتينو ترامب "جائزة فيفا للسلام"، التي استحدثها الاتحاد الدولي للمرة الأولى، كما سمح له بتسليم كأس البطولة إلى المنتخب الإسباني المتوج باللقب، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة.



ويواجه أي ترشيح محتمل لإنفانتينو عقبات إجرائية، إذ يتطلب اختيار الأمين العام للأمم المتحدة توصية من أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك موافقة الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض (الفيتو)، قبل اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومن المقرر انتخاب الأمين العام الجديد في كانون الأول المقبل، مع انتهاء ولاية غوتيريش، التي استمرت عشرة أعوام.



ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من جياني إنفانتينو أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية، كما لم يعلن إنفانتينو نيته الترشح للمنصب.





