صحيفة أميركية تكشف ما طلبت إيران من روسيا

07:07 ص

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن إيران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع الاحتلال.



وقال المسؤولون إن روسيا بدأت فعلا تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي.