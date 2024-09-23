صحيفة إسرائيلية: الجيش أغار على 400 هدف في لبنان

يأتي ذلك في وقت قالت في وزارة الصحة اللبنانية ان الغارات الصهيونية ادت الى ارتقاء 182 شهيدا وأكثر من 700 جريح حتى الساعة 4 عصرا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة اللبناني: 274 شهيدا و1024 جريحا
-
مسؤول عسكري إسرائيلي: الغزو البري للبنان ليس وشيكا
-
جيش الاحتلال: الوضع في الشمال صعب جدا
-
7 إسرائيليين أصيبوا جراء صواريخ حزب الله
-
182 شهيداً في لبنان منذ صباح الإثنين
-
الأسد يصدر مرسوما رئاسيا اليوم الاثنين
-
80 ألف اتصال إسرائيلي يطالب أهالي الجنوب اللبناني بإخلاء البيوت !
-
أردوغان يعلق على العقوبات الأمريكية ضد تركيا