صحيفة إسرائيلية: الجيش أغار على 400 هدف في لبنان

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي أغار على 400 هدف في لبنان. اضافة اعلان





يأتي ذلك في وقت قالت في وزارة الصحة اللبنانية ان الغارات الصهيونية ادت الى ارتقاء 182 شهيدا وأكثر من 700 جريح حتى الساعة 4 عصرا.