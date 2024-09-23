 
الإثنين 2024-09-23 06:51 م
 
 

صحيفة إسرائيلية: الجيش أغار على 400 هدف في لبنان

علم لبنان
لبنان
الإثنين، 23-09-2024 05:53 م
الوكيل الإخباري-    قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي أغار على 400 هدف في لبنان.اضافة اعلان


يأتي ذلك في وقت قالت في وزارة الصحة اللبنانية ان الغارات الصهيونية ادت الى ارتقاء 182 شهيدا وأكثر من 700 جريح حتى الساعة 4 عصرا.
 
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

خاص بالوكيل الامن العام : التواجد الامني في السلط جولات اعتيادية

لبنان

عربي ودولي وزير الصحة اللبناني: 274 شهيدا و1024 جريحا

جيش الاحتلال

عربي ودولي مسؤول عسكري إسرائيلي: الغزو البري للبنان ليس وشيكا

نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

علم لبنان

عربي ودولي صحيفة إسرائيلية: الجيش أغار على 400 هدف في لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال: الوضع في الشمال صعب جدا

حزب الله

عربي ودولي 7 إسرائيليين أصيبوا جراء صواريخ حزب الله

العيسوي يعزي آل الصوفي وشعبان والنجار

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر اردنية



 


الأكثر مشاهدة