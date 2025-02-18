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صحيفة إسرائيلية: رئيس الشاباك لن يعود إلى فريق التفاوض

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 08:12 م

الوكيل الإخباري-   قال يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي ان رئيس الشاباك لن يعود إلى فريق التفاوض وعلى الأرجح ألا يعود رئيس الموساد أيضا.

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وأضاف ان مفاوضات المرحلة الثانية سيقودها الوزير ديرمر بالتنسيق مع نتنياهو.

 
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