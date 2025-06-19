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صحيفة: إيران ستقبل عرض ترامب للقاء قريبا

علما إيران والولايات المتحدة
علما إيران والولايات المتحدة
 
الخميس، 19-06-2025 12:32 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن إيران ستقبل عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد اجتماع قريبا.اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسؤول، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقبل بمثل هذا الاجتماع لمناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
 
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