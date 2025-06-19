صحيفة: إيران ستقبل عرض ترامب للقاء قريبا

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسؤول، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقبل بمثل هذا الاجتماع لمناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
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