صحيفة: ترامب وجّه رسالة حازمة لنتنياهو بشأن لبنان

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه رسالة حازمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي كان أقصر من المعتاد، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في لبنان.



وبحسب المسؤول، دعا ترامب نتنياهو إلى خفض وتيرة الهجمات الإسرائيلية، معربًا عن قلقه من أن يؤدي استمرار القتال في لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار مع إيران، وتهديد مسار المفاوضات الجارية.

