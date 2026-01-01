صحيفة: ترمب يدعم نتنياهو في التحرك ضد حزب الله

ونقلت الصحيفة، عن مصدرين مطلعين على تفاصيل اللقاء الذي جمع ترامب و نتنياهو في منتجع مار-إيه-لاغو بولاية فلوريدا أن الرئيس الأمريكي منح رئيس الحكومة الإسرائيلية “ضوءاً أخضر” للتحرك إذا رأت إسرائيل أن العمل العسكري بات ضرورياً، وشدد على أنه يريد نزع سلاح حزب الله.
