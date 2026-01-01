الخميس 2026-01-01 10:10 ص

صحيفة: ترمب يدعم نتنياهو في التحرك ضد حزب الله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
الخميس، 01-01-2026 08:51 ص
الوكيل الإخباري-    قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو  بدعمه لأي تحرك عسكري ضد حزب الله، في حال فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح التنظيم.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة، عن مصدرين مطلعين على تفاصيل اللقاء الذي جمع ترامب و نتنياهو في منتجع مار-إيه-لاغو بولاية فلوريدا  أن الرئيس الأمريكي منح رئيس الحكومة الإسرائيلية “ضوءاً أخضر” للتحرك إذا رأت إسرائيل أن العمل العسكري بات ضرورياً، وشدد على أنه يريد نزع سلاح حزب الله.
 
 


