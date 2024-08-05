 
الإثنين 2024-08-05 09:04 ص
 
 

صحيفة عبرية : اذا اندلعت الحرب ستنقطع المياه والكهرباء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية




 

الإثنين، 05-08-2024 06:58 ص
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية ، انه في حال اندلاع الحرب مع حزب الله ستنقطع الكهرباء وإمدادات المياه لأيام.

كما توقعت الصحيفة حدوث قطع على خطوط الهاتف الأرضي واتصالات الهاتف المحمول.
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