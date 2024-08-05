صحيفة عبرية : اذا اندلعت الحرب ستنقطع المياه والكهرباء

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية ، انه في حال اندلاع الحرب مع حزب الله ستنقطع الكهرباء وإمدادات المياه لأيام.



كما توقعت الصحيفة حدوث قطع على خطوط الهاتف الأرضي واتصالات الهاتف المحمول.