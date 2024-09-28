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صحيفة عبرية: نجاح اغتيال حسن نصر الله

حسن نصر الله
حسن نصر الله
السبت، 28-09-2024 10:44 ص

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله نجحت.

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وأوضحت أنه سيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الشأن خلال وقت قريب.

 

وكانت أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن المقر الرئيسي المستهدف لحزب الله كان أسفل مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق زعمه. 

 
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