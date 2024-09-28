صحيفة عبرية: نجاح اغتيال حسن نصر الله

وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن المقر الرئيسي المستهدف لحزب الله كان أسفل مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق زعمه.
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