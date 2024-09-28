صحيفة عبرية: نجاح اغتيال حسن نصر الله

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله نجحت.

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وأوضحت أنه سيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الشأن خلال وقت قريب.