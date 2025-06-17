صحيفة نيويورك تايمز: إيران قد تهاجم قواعد أميركية

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين ان إيران أعدت صواريخ لضرب قواعد أميركية في الشرق الأوسط إذا انضمت واشنطن للهجوم عليها.

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وبينت ان إذا وقع هجوم قد تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز لمحاصرة السفن الأميركية.