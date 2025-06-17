الثلاثاء 2025-06-17 11:51 م
 

صحيفة نيويورك تايمز: إيران قد تهاجم قواعد أميركية

علما إيران وأمريكا
علما إيران وأمريكا
 
الثلاثاء، 17-06-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين ان إيران أعدت صواريخ لضرب قواعد أميركية في الشرق الأوسط إذا انضمت واشنطن للهجوم عليها.

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وبينت ان إذا وقع هجوم قد تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز لمحاصرة السفن الأميركية.


وأضافت "رفع حالة التأهب للقوات الأميركية في القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة".

 
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