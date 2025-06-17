صحيفة نيويورك تايمز: إيران قد تهاجم قواعد أميركية

وبينت ان إذا وقع هجوم قد تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز لمحاصرة السفن الأميركية.
وأضافت "رفع حالة التأهب للقوات الأميركية في القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة".
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