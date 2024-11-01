صربيا.. مصرع 3 أشخاص في حادث انهيار محطة للقطارات

وأفاد المصدر نفسه بأن جثث الضحايا الثلاثة تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد انهيار مظلة خرسانية في مبنى محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد، وتم نقل شخص آخر إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث يصارع الأطباء لإنقاذ حياته.
وذكرت الصحيفة أن هيكلا خرسانيا يبلغ طوله 50 مترا في مبنى المحطة في ثاني أكبر مدينة في صربيا من حيث عدد السكان انهار بعد ظهر اليوم الجمعة، بينما تبقى أسباب الحادث غير معروفة لحد الآن.
وتتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث حيث تواصل العمل على إزالة الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.
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