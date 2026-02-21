صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران

وكتبت وزارة الخارجية الصربية على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي إنه "بسبب تصاعد التوتر ومخاطر تدهور الوضع الأمني، نوصي جميع مواطني جمهورية صربيا الموجودين في جمهورية إيران الإسلامية بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".
وفي ستوكهولم، شدّدت وزيرة الخارجية السويدية مالمر ستينرغارد عبر منصة إكس على "الدعوة الصارمة الموجهة للمواطنين السويديين الموجودين راهنا في إيران إلى مغادرتها"، وكذلك "تجنب السفر" إليها.
وسبق أن دعت صربيا رعاياها في منتصف كانون الثاني إلى مغادرة إيران وعدم السفر إليها.
وأعلنت إيران الجمعة أنها تعتزم إعداد مسوّدة اتفاق بشأن برنامجها النووي لتقديمها إلى الولايات المتحدة "خلال يومين أو ثلاثة"، في حين يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان تنفيذ عمل عسكري ضدّها.
