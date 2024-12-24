 
الثلاثاء 2024-12-24 04:22 ص
 

صفارات إنذار في تل أبيب إثر صاروخ من اليمن

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 03:04 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل.اضافة اعلان


كما قال الجيش الاسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
 
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