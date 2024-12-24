صفارات إنذار في تل أبيب إثر صاروخ من اليمن

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الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل. اضافة اعلان





كما قال الجيش الاسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

