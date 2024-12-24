صفارات إنذار في تل أبيب إثر صاروخ من اليمن

كما قال الجيش الاسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
-
أخبار متعلقة
-
كاتس: سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران
-
إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف
-
دمشق.. مقتل عنصر بالنظام السابق متورط بعدة جرائم بكمين
-
اليونيفيل تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان
-
قناة إسرائيلية: كاتس يعترف لأول مرة بالمسؤولية عن اغتيال هنية
-
أردوغان: نجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا
-
شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان
-
الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا