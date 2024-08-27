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صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى

تعبيرية
ارشيفية
الثلاثاء، 27-08-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار تدوي في بلدة المنارة بالجليل الأعلى خشية انطلاق صواريخ من لبنان.اضافة اعلان


وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
 
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