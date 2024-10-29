صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية بالجليل الغربي.
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