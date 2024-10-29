 
الثلاثاء 2024-10-29 08:13 م
 

صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 07:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في دوفيف في الجليل الأعلى، وشلومي وكابري وحانيتا وبلدات أخرى بالجليل الغربي.اضافة اعلان


من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية بالجليل الغربي.
 
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