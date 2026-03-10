صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي

08:34 ص

الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي للاشتباه بتسلل مسيّرة. اضافة اعلان







