السبت 2026-02-28 11:49 ص

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل

السبت، 28-02-2026 09:29 ص
الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار صباح اليوم السبت في جميع أنحاء إسرائيل، في استنفار أمني غير مسبوق شمل تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للمواطنين.اضافة اعلان


وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هذا التنبيه الاستباقي يأتي في إطار التأهب لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً وترقباً واسع النطاق لردود فعل محتملة.
 
 


