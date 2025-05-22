صندوق النقد: مستعدون لتزويد سوريا بالمشورة والمساعدة الفنية

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الوكيل الإخباري- أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. اضافة اعلان





وقالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، "يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك".



وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جراء حرب أهلية دامت لـ14 عاما وانتهت في كانون الأول بإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.



وقالت كوزاك: "ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية... نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا".



وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار.



وأجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009.