 
الخميس 2025-02-06 10:31 م
 

صندوق النقد: مستعدون للعمل مع سوريا ولبنان

دمشق
دمشق
الخميس، 06-02-2025 10:00 م
الوكيل الإخباري-   قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يتطلع إلى العمل مع لبنان.اضافة اعلان


وأضافت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي أن الصندوق مستعد أيضا لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

ويحتاج لبنان إلى أموال أجنبية لدفع فاتورة إعادة الإعمار بعد الحرب التي شنتها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي، في حين من المتوقع أن تبلغ تكاليف إعادة إعمار سوريا بعد 13 عاما من الحرب مليارات الدولارات.
 
gnews

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