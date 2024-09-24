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صواريخ الاحتلال تدفن عائلات بأكملها في لبنان

نقل الشهداء والجرحى في لبنان إلى المستشفيات
نقل الشهداء والجرحى في لبنان إلى المستشفيات
الثلاثاء، 24-09-2024 01:11 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام لبنانية إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات جوية على مدن وبلدات في محافظة بعلبك الهرمل، بينها مدينة بعلبك وبلدات دورس والبزالية وشعت.اضافة اعلان


ولفتت إلى أن الغارات أودت بحياة "أسر بكامل أفرادها تحت الركام"، وأسفرت عن جرح عدد آخر تم نقلهم للمستشفيات، دون تقديم أرقام محددة.

وذكرت أن هذه الغارات أدت إلى حركة نزوح في محافظة بعلبك الهرمل إلى أحياء وبلدات مجاورة بعيدة من دائرة الاستهداف، لافتة إلى أنه تم فتح قاعات المناسبات الملحقة بالمساجد في المحافظة لاستضافة هؤلاء النازحين.

الأناضول
 
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