صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب لأول مرة في هذه الحرب

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا واحدا انطلق من لبنان باتجاه تل أبيب واعترِض من منظومة الدفاع الجوي.
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