صورة تنشر للمرة الأولى لحسن نصرالله

الأحد، 31-05-2026 10:19 ص

الوكيل الإخباري - نشرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، صورة يظهر فيها الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله و3 من القادة الإيرانيين العسكريين الذين تم اغتيالهم خلال الحرب.

وقالت الوكالة، إن هذه الصورة لم تنشر من قبل، في إشارة إلى أن الموجودين فيها كانوا من كبار القادة العسكريين والأمنيين في البلاد، إضافة إلى أنها موهت وجه أحد القادة الموجودين خلال الاجتماع الذي التقطت خلاله الصورة.

ولم تكشف وكالة "تسنيم" توقيت وظروف التقاط الصورة، لكنها قالت إنها "صورة لم تنشر من قبل تجمع اللواء محمد باقري، وحسن نصر الله، واللواء محمد باكبور، واللواء حسين سلامي".

واغتالت إسرائيل أمين عام حزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024 بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية شكلت تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الجانبين.


وكانت إسرائيل اغتالت اللواء حسين سلامي واللواء محمد باقري في 13 يونيو 2025، خلال حرب الـ12 يوما، ثم اغتالت اللواء باكبور في 28 فبراير 2026 خلال الضربة الافتتاحية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين.

 


