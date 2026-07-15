ضربات أميركية جديدة على بوشهر الإيرانية

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الوكيل الإخباري- تعرّضت مدينة بوشهر الساحلية جنوب غرب إيران، التي تضم المحطة النووية الوحيدة في البلاد، الأربعاء، لضربات أميركية جديدة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". اضافة اعلان





وقال محافظ بوشهر محمد مظفري إن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة مواقع في المحافظة، وذلك بعد يوم من هجوم مماثل يأتي في إطار التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن.



وفي السياق، كشف موقع "أكسيوس"، نقلًا عن ثلاثة مصادر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد، الثلاثاء، اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث تنفيذ هجوم "واسع النطاق" على إيران، يتجاوز الضربات الحالية التي تستهدف منطقة مضيق هرمز.



وبحسب المصادر، شارك في الاجتماع كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي، وتركزت المناقشات على خطط لتنفيذ "ضربات مدمرة" ضد أهداف استراتيجية داخل إيران، إلى جانب مواصلة العمليات العسكرية في محيط مضيق هرمز، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.





