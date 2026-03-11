ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في وسط بيروت

ولم يصدر بعد أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.
وفي غارة سابقة على بيروت، قتل خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني الأحد.
وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
-
