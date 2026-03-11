الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في وسط بيروت

طائرة تحلق وسط تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية
طائرة تحلق وسط تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية في بيروت
 
الأربعاء، 11-03-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في وسط بيروت الأربعاء.اضافة اعلان


ولم يصدر بعد أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.

وفي غارة سابقة على بيروت، قتل خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني الأحد.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


