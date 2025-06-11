الأربعاء 2025-06-11 06:38 م
 

ضربات روسية مميتة على خاركيف وكييف تستعيد جثامين 1212 جنديا

منقذ أوكراني يعمل على إخماد حريق في موقع هجوم بطائرة مسيرة
منقذ أوكراني يعمل على إخماد حريق في موقع هجوم بطائرة مسيرة
 
الأربعاء، 11-06-2025 05:19 م
الوكيل الإخباري-   قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 60 في ضربات روسية استهدفت ليلة الأربعاء، مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، فيما وصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود.اضافة اعلان


أتى ذلك فيما أعلنت أوكرانيا الأربعاء، استعادة جثامين 1212 من جنودها الذين قتلوا خلال الحرب مع روسيا، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

إلى ذلك أعلنت روسيا الأربعاء أنها ستتبادل وأوكرانيا الخميس أسرى حرب "يعانون من إصابات خطرة" في عملية تندرج في إطار اتفاق أبرمته موسكو وكييف خلال مفاوضات جمعتهما أخيرا في إسطنبول.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي " (الخميس) سنبدأ عمليات ‘التبادل الصحي‘العاجلة لأسرى إصاباتهم خطرة" مشيرا إلى أن روسيا استعادت جثث 27 من جنودها قتلوا في الحرب مع أوكرانيا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية إلى "عدم الخوف" من "التحرك" بعد الضربات الجديدة. وقال إن هذا من شأنه إرغام موسكو على "الانخراط في دبلوماسية حقيقية" لإنهاء الحرب.

وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي "أن الأمر يعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة".

لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نأى بنفسه عن الصراع في الأسابيع الأخيرة، مشبّها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ عام 2022 بـ"أطفال يتعاركون" ملمّحا إلى أنه قد يسمح باستمرار الحرب.
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين إعلام إسرائيلي: إصابة 4 جنود بحادثين منفصلين في خان يونس

نتنياهو

عربي ودولي أزمة قانون التجنيد مستمرة في إسرائيل

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي يستنكر القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الرحاحلة

غزة

فلسطين 78 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

أخبار محلية صندوق استثمار أموال الضمان يحتفل بالأعياد الوطنية

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: ثقتي قلت في إبرام اتفاق مع إيران

منقذ أوكراني يعمل على إخماد حريق في موقع هجوم بطائرة مسيرة

عربي ودولي ضربات روسية مميتة على خاركيف وكييف تستعيد جثامين 1212 جنديا



 
 





الأكثر مشاهدة