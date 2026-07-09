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طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم ناقلتي نفط في بحر آزوف

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
 
الخميس، 09-07-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال حاكم منطقة روستوف الروسية، يوري سليوسار، الخميس، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر آزوف.اضافة اعلان


وأضاف عبر تلغرام "جرى إجلاء طاقمي الناقلتين. واندلع حريق جراء الهجوم بالطائرات المسيرة. ولا تزال النيران مشتعلة في إحدى الناقلتين، في حين أُخمد الحريق بالكامل في الناقلة الأخرى".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 73 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وذكر فيتالي كوروليوف القائم بأعمال حاكم منطقة تفير الروسية أن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مستودع نفط، مضيفا أن الحريق جرى احتواؤه دون وقوع أي إصابات.
 
 


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