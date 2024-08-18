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طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تحلق فوق منزل نتنياهو

نتنياهو
بنيامين نتنياهو




 

الأحد، 18-08-2024 10:23 ص

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن طائرة استطلاع مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني حلقت فوق منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، وقامت بتصوير المنطقة المحيطة به.


وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة.

gnews

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