طاجيكستان: سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود مع أفغانستان

09:12 ص

الوكيل الإخباري- أفادت اللجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان اليوم الخميس بوقوع اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية تسبب في سقوط قتلى. اضافة اعلان



